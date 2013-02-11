Більшості українців не подобається, як розвиваються події в країні (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова, оприлюдненого сьогодні в ході презентації аналітичного дослідження «Україна - 2013: між виборами і перед вибором».

22,8% опитаних вважають, що Україна розвивається в правильному напрямі, ще 19,2% вагалися з відповіддю.

Найменше українці підтримують діяльність українських судів – повністю підтримують 5,7% (окремі заходи судів підтримують ще 26,5%), не підтримують діяльність суддів 57,5% українців.

Діяльність Верховної Ради підтримують 6,4% опитаних (окремі дії 35,5%, не підтримують – 52,6%); НБУ має повну підтримку у 7,6% населення (окремі дії 29,2%, не підтримують – 42,6%); органи прокуратури – 7,7% (окремі дії 28,1%, не підтримують – 49,3%); органи внутрішніх справ – 8,3% (окремі дії 29,9%, не підтримують – 53,0%), уряд – 8,7% (окремі дії 36,4%, не підтримують – 49,1%); обласні державні адміністрації – 9% (окремі дії 41,8%, не підтримують – 34,5%), районі державні адміністрації – 9,8% (окремі дії 43,5%, не підтримують – 33,0%), органи місцевого самоврядування – 12,2% (окремі дії 46,3%, не підтримують – 29,9%), СБУ - 13,5% (окремі дії 34,0%, не підтримують – 35,5%), Президента України 15,5% (окремі дії 32,5%, не підтримують – 48,1%), ЗСУ – 20,1% (окремі дії 35,6%, не підтримують – 30,1%).

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Водночас найбільшою довірою в Україні користується церква – 66,5% проти 23,8% тих, хто їй не довіряє, та 9,8% тих, хто не визначився. На другому місці українські ЗМІ, їм довіряють 61% громадян (34,2%, 4,8%); третє місце посіли російські ЗМІ – 46,7% (41,9%, 11,4%); західні ЗМІ – 46% (37,6%, 16%); громадським організаціям довіряють 40,2% (42,5%,17,2%); профспілкам – 35,1% (45,4%, 19,5%); НБУ – 28,8% (54,3%, 16,9%), суду в Україні – 22,7% (64,9%,12,4); політичним партіям – 21,2% (69,2%, 9,5%). Найменше українці довіряють комерційним банкам – 17,9% (69,5%, 12,8%).

Соціологічна служба Центру Разумкова провело опитування з 15 по 20 листопада у всіх регіонах України. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.