Янукович прибув до Туркменістану з державним візитом

Як передає кореспондент УНІАН, візит глави держави триватиме 12-14 лютого.

Під час перебування у Туркменістані В.Янукович проведе переговори у форматі "віч-на-віч" із Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, також відбудуться переговори у розширеному складі.

Після переговорів сторони підпишуть низку двосторонніх документів.

Також В.Янукович покладе квіти до Монументу Конституції Туркменістану та до пам'ятника Тарасу Шевченку.

14 лютого Президент України разом із Президентом Туркменістану візьме участь у церемонії відкриття цементного заводу у місті Туркменабад. Також у Туркменабаді В.Янукович візьме участь у церемонії відкриття автомобільного мосту через річку Амудар'я, у церемонії початку будівництва нового аеропорту та автодорожнього і залізничного мостів, підрядником яких є українська компанія "Альтком".