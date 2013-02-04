Ставицький вмовляв Туркменістан відновити прямі поставки газу в Україну

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили перспективи співробітництва у сфері електроенергетики, а також участь українських фахівців в енергетичних проектах Туркменістану.

Як раніше повідомляв УНІАН, країни - учасники Зони вільної торгівлі (ЗВТ) в рамках СНД почали переговори про підготовку Угоди про транзит трубопровідним транспортом, яка, зокрема, дасть Україні можливість дістати доступ до російської газотранспортної системи для здійснення прямих поставок газу з Туркменістану.

Згідно зі ст.7 Договору про ЗВТ СНД, зацікавлені сторони-учасниці договору повинні вступити в переговори про розробку Угоди про транзит трубопровідним транспортом і завершити такі переговори протягом шести місяців після набрання договором чинності. Договір про створення Зони вільної торгівлі СНД (товарами) набув чинності наприкінці вересня 2012 р. після ратифікації парламентами Білорусі, Росії та України.

18 жовтня 2011 року Договір про ЗВТ СНГ було підписано в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністрами країн СНД. Документ, зокрема, підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.