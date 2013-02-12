Експерт каже, що у світі Україну рідко згадують добрим словом

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник директора з розвитку інформаційно-консалтингового агентства Defense Express Валерій Рябих заявив під час круглого столу на тему: «Сучасні виклики і загрози військового характеру для України. Особливості реформування Збройних сил регіону та уроки для України».

За словами В.Рябих, Україна все частіше зазнає інформаційні атаки.

«Зараз у світовому інформаційному просторі із загальної кількості матеріалів про Україну тільки близько 20-25% мають позитивний характер», - повідомив В.Рябих.

15-20% інформації має нейтральний характер і близько 60% - негативний, повідомив експерт.

Таким чином, до найбільших загроз для України В.Рябих відносить активне інформаційне втручання сусідніх держав, створення умов для впливу на рішення української влади та ідеологічну обробку населення.

Експерт також відзначив, що найбільш вразливою в інформаційному плані сферою в даний час є військово-технічне співробітництво України з іноземними державами.