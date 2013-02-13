КПУ розповіла, коли почне підготовку референдуму про вступ до МС

"Збір підписів ми почнемо вже в березні 2013 року", - сказав Коммерсанту-Україна народний депутат Олександр Голуб (КПУ).

На референдум КПУ планує винести тільки питання підтримки громадянами України вступу країни до Митного союзу.

"Що стосується другого питання - про Євросоюз, то тут рішення за президентом. Якщо він вважатиме за необхідне поставити громадянам питання про інтеграцію з ЄС - нехай так і буде", - заявив перший секретар ЦК КПУ народний депутат Петро Симоненко.

За словами головного комуніста, КПУ має намір закінчити роботу з підготовки до проведення референдуму в липні. "Потім ми будемо чекати рішення президента щодо дати референдуму". Він має відбутися в останню неділю 50-денного терміну, який починається в момент підписання главою держави відповідного указу.

Представники опозиційних фракцій Ради не приховують, що будуть перешкоджати ініціативі Компартії. "Опозиція проведе інформаційну роз'яснювальну кампанію для населення, в ході якої розповість про ризики вступу до Митного союзу, - сказав заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв. - Більше того, сам закон про референдум був прийнятий з порушенням Конституції, і опозиція буде будь-якими способами домагатися його скасування".