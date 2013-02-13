Яворівського випровадили з суду в справі Щербаня
15:19, 13 лютого 2013Політика
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Суддя Царевич розпорядилася видалити із залу депутата Яворівського «за неповагу до суду».
Володимир Яворівський не представився судді
Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич розпорядилася видалити народного депутата Володимира Яворівського із залу суду, де проходять слідчі дії в рамках розслідування вбивства депутата Євгена Щербаня.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення щодо В.Яворівського було прийняте «за неповагу до суду».
Неповага депутата виявилася в проханні говорити голосніше і у відмові встати і представитися.
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