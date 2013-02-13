Яворівського випровадили з суду в справі Щербаня

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич розпорядилася видалити народного депутата Володимира Яворівського із залу суду, де проходять слідчі дії в рамках розслідування вбивства депутата Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення щодо В.Яворівського було прийняте «за неповагу до суду».

Неповага депутата виявилася в проханні говорити голосніше і у відмові встати і представитися.