Тимошенко виписали штраф за «неповагу до суду»

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич притягнула екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко до адміністративної відповідальності за неповагу до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суддя ухвалила сьогодні на засіданні.

Неповага Ю.Тимошенко до суду виявилася в її відмові з'явитися за рішенням суду на засідання.

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Ю.Тимошенко повинна сплатити штраф у розмірі 1 тисячі неоподатковуваних мінімальних доходів громадян.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого у приміщенні Апеляційного суду Києва слідчий суддя Печерського райсуду Оксана Царевич повинна провести засідання - слідчі дії в рамках розслідування вбивства депутата Є.Щербаня в 1996 році.

На початку засідання суддя оголосила перерву і пішла до нарадчої кімнати для вирішення питання щодо притягнення Ю.Тимошенко до адміністративної відповідальності за неповагу до суду, яка виявилася в її відмові прибути на судове засідання.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого була озвучена позиція Ю.Тимошенко щодо її бажання бути особисто присутньою під час слідчих дій з допиту свідка в рамках досудового слідства у справі Є.Щербаня.

Тоді суд зобов'язав відповідні правоохоронні органи забезпечити доставку Ю.Тимошенко до залу суду.

Разом з тим, Державна пенітенціарна служба України заявила, що Ю.Тимошенко відмовилася їхати на засідання київського суду 13 лютого.

За даними ДПтС, Ю.Тимошенко у категоричній формі відмовилася від участі у судовому засіданні, про що складено відповідний акт.

Проте захист Ю.Тимошенко стверджує, що екс-прем'єр не відмовлялася від участі у сьогоднішньому засіданні суду у справі Є.Щербаня.