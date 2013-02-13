Суд продовжить допит свідка у справі про вбивство Щербаня завтра

В Апеляційному суді Києва завтра продовжиться допит жителя Донецька Андрія Мар’єнкова, який є свідком у справі щодо вбивства народного депутата Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після завершенню заслуховування вільних показів свідка прийняла слідчий суддя Печерського району Києва Оксана Царевич.

Вона пояснила своє рішення тим, що робочий день в суді закінчився. Тому суд продовжить допит свідка 14 лютого о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

7 лютого було озвучено позицію Ю.Тимошенко щодо її бажання бути особисто присутньою під час слідчих дій із допиту свідка в рамках досудового слідства у справі Є.Щербаня.

Тоді суд зобов'язав відповідні правоохоронні органи забезпечити доставку Ю.Тимошенко до київського суду на засідання 13 лютого.

Разом із тим Державна пенітенціарна служба України заявила, що Ю.Тимошенко відмовилася їхати на засідання київського суду 13 лютого.

Проте захист Ю.Тимошенко наполягає, що екс-прем'єр не відмовлялася від участі в сьогоднішньому засіданні суду у справі Є.Щербаня.