Сенатор США каже, що Конгрес розгляне санкції проти українських посадовців

У Конгресі США зростає занепокоєння поступовою «білорусизацією» України. Про повідомляє Голос Америки.

Колишній кандидат у президенти США, сенатор Джон Маккейн каже, що у Конгресі все частіше лунають розмови про можливі санкції проти українських посадовців:

«Комітет з міжнародних відносин буде розглядати це питання. Важко сьогодні передбачити, яким буде результат, але ми справді надзвичайно стурбовані ситуацією з порушенням базових прав людини та станом демократії в Україні. Ув’язнення політичних лідерів мало серйозний вплив на громадську думку тут у Конгресі. Ми не віримо, що Тимошенко була засуджена у результаті справедливого судового процесу. І це висновок міжнародних оглядачів не лише тут у Сполучених Штатах».

За словами сенатора, Конгрес Сполучених Штатів та уряд дуже стурбовані не лише поводженням з Тимошенко, а повільною ерозією прав людини та збільшенням втручання Росії в справи України.