Азаров розповів, коли розпочнеться реформа виборчого законодавства

Про це заявив Прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з главою міжнародної місії Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ із спостереження за парламентськими виборами в Україні 2012 року Одрі Гловер.

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

"Як тільки наш парламент розпочне нормальну роботу, ми зможемо провести роботу щодо змін до виборчого законодавства з урахуванням думок усіх місій спостерігачів, зокрема й місії ОБСЄ", - сказав М.Азаров.

Прем'єр додав, що під час розробки змін до виборчого законодавства будуть проведені консультації не тільки з парламентськими політсилами, а й із політичними партіями, не представленими в ВР, та громадськістю.