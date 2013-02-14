Свідок Мар’їнков плутається стосовно ціни за вбивство Щербаня
Свідок Ігор Мар’їнков змінив у свідченнях суму оплати за вбивство Євгена Щербаня з 3 мільйонів до 1,8-2 мільйонів.
На цьому наголосили у суді адвокати Юлії Тимошенко, передає кореспондент "Української правди".
Олександр Плахотнюк нагадав, що під час допиту в прокуратурі до запитання слідчого про вирішення фінансових питань, свідок про це нічого не говорив, а потім узяв перерву на 3 дні.
На запитання Плахотнюка, чи однакові для Мар’їнкова суми 3 мільйони та 1,8-2 мільйони, свідок відповів: "Це близько 3 мільйонів, і 1.8, і 2".
На питання, чому він не сказав про це у середу, не повідомив про оплату, а тільки коли запитує прокурор відповідає ствердно, свідок сказав:
"Я б подивився на вас, якби вас 6 годин протримали у цьому борделі, де то одного побитого виносять, то іншого, де то одна кричить, то інша".
Прокурори спробували захистити свідка, нагадавши, що у вільних показах є слова про фінансовий інтерес, на що адвокати відповіли, що фінансові інтереси і оплата вбивства – це різні речі.
Крім того, раніше Мар’їнков заявив: "Сердюк розповів, що не вистачає 90 тисяч (для звільнення Кушніра з в'язниці), Наташка (Снітко - дружина Мільченка) вийшла на Кириченка і той сказав – поїдьте й заберіть у Юлі. Було це особисто або по підворіттях шарились - я не знаю".