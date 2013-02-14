Україні дають зрозуміти, що брати найкраще з двох кошиків не вийде

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції у Києві голова делегації Європейського парламенту в Комітеті парламентської співпраці Україна-ЄС Павел Коваль.

“Від влади України очікується чіткий рішучий проєвропейський сигнал”, - сказав він.

Як наголосив П.Коваль, залишилося кілька місяців до ухвалення рішення, чи буде підписана Угода про асоціацію.

Він назвав ключовою відповідь на питання, чи здатна Україна виконати зобов’язання, взяті у грудні минулого року згідно з рішенням Ради ЄС.

За словами П.Коваля, він усе частіше чує від чиновників у Європейському парламенті про те, що Україна повертається на старий шлях, коли влада пропонує ідеологію позаблокового статусу і можливість “стояти посередині”. За його словами, українська влада також передає цю позицію суспільству, наголошуючи, що це можливо.

На тему: Єврокомісар пояснив, чому не можна водночас і на Схід, і на Захід

“Влада говорить про те, що можна вибирати з кількох кошиків: трохи з кошику ЄС, трохи з кошику Митного союзу, тобто можна найкращі фрукти вибирати з обох кошиків. Я хочу підкреслити, що це неможливо”, - наголосив П.Коваль.

Він зауважив, що українська влада має нарешті зробити вибір, і цей вибір має бути зроблений цього року. “Цей рік буде вирішальним, тому я вирішив приїхати і прямо вам про це сказати, що є ще час”, - додав П.Коваль.