Тюремники збираються завтра доставити Тимошенко до суду (відео)

Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що сьогодні співробітники Качанівської виправної колонії (№54) ознайомили засуджену Ю.Тимошенко із запрошенням до суду на завтра, 15 лютого, для участі у допиті свідка у справі щодо організації вбивства народного депутата Є.Щербаня.

Ю. Тимошенко повідомила, що від участі у засіданні суду не відмовляється. Заява засудженої зафіксована за допомогою відеозйомки та заактована.

"Крім того, незважаючи на свою категоричну відмову писати будь-які заяви з приводу своєї позиції щодо участі у допиті свідка за викликом суду, згодом засуджена Ю.Тимошенко все ж таки написала відповідну заяву на ім’я керівництва виправної колонії та суду, в якій вказала, що вимагає доставити її на судове засідання", - стверджують тюремники.

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У зв’язку з цим, керівництво Качанівської колонії звернулося до лікарів ЦКЛ Укрзалізниці із письмовим проханням надати оцінку стану здоров’я засудженої.

"У відповіді лікарів ЦКЛ йдеться про те, що відповідно до висновку комісії МОЗ України за станом здоров’я Ю.Тимошенко не має перешкод для доставки та участі її у судовому засіданні", - йдеться в повідомленні прес-служби ДПтСУ.