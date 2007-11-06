Ющенко їде до Одеської області

6 листопада, Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає з робочою поїздкою Одеську область.

Як повідомили УНІАН а прес-службі Одеської облдержадміністрації, в програмі одноденного перебування глави держави в Одеському регіоні – ознайомлення з розвитком інфраструктури острова Зміїний, що адміністративно входить до складу Кілійського району, судноплавного каналу «Дунай-Чорне море» в українській частці дельти Дунаю, а також відвідини містечка Вилкове (Кілійський район).

У Вилковому запланована також коротка зустріч Президента України з представниками ЗМІ.

Як повідомляє прес-служба Президента, у Вилковому В.ЮЩЕНКО проведе нараду з питань розвитку півдня Одеської області.