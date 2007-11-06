Партія регіонів заплуталася в заявах?

Партія регіонів у п`ятницю збирається віднести документи на реєстрацію в ЦВК. "Не зволікаємо! Чому зволікаємо? Віднесемо, отримаємо тимчасові посвідчення - це буде найближчої п`ятниці". Так член Партії регіонів Василь Кисельов відповів на запитання, чому ПР зволікає з подачею документів до Центральної виборчої комісії, повідомляє ІнтерМедіа консалтинг.

“Ніякого підгрунтя в цьому не немає, є тільки одна річ – ми хочемо, щоб все було вчасно, організовано і без помилок. Навіщо нам, щоб потім виникли якісь непорозуміння?” - відзначив він.

Коментуючи заяву народного депутата Василя Волги про те, що Партія регіонів не несе свої документи в ЦВК, тому що таким чином намагається “не випустити владу”, Василь Кисельов сказав: “Мій тезко починає вже щось придумувати. Цього немає. Як ми можемо на когось тиснути? Це дивні речі. Ми готуємо всі документи дуже ретельно і здамо все організовано, отримаємо посвідчення і тимчасові, і постійні. Щось Василь Олександрович (Волга) вигадав!”

Нагадаємо, вчора народний депутат Василь Волга, коментуючи зволікання Партії регіонів з подачею в ЦВК документів для реєстрації нардепів, заявив, що таким чином “Партія регіонів веде дуже цікаву, а багато в чому – драматичну, гру на всіх флангах”.

За його словами, ПР використовуватиме абсолютно всі інструменти, які є у неї в руках для того, щоб “не випустити владу або, як максимум, тільки поділитися нею, а не віддати повністю. І зокрема, використовуючи такий інструмент, як не взяття мандатів депутатами”.

На думку Волги, не реєструючись у ЦВК, ПР активно тисне на своїх опонентів. "У разі негативного розвитку подій, можливо, вони цю загрозу втілять у життя", - пояснив парламентарій.