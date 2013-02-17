КПУ закликає трудящих стати на захист охтирського Леніна

У заяві комуністи назвали представників партії «Свобода», які знесли пам’ятник у п’ятницю, «націонал-екстремістами», «сучасними пособниками фашизму», пише Радіо Свобода.

Компартія також закликала «всіх чесних людей України» стати поруч із комуністами «на захист і за перемогу всього величного, що було в житті трудящих періоду соціалістичної доби, натхненником і організатором якої був В. І. Ленін».

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«Руки геть від пам’ятників героїчної доби народу України!» – завершується звернення.

Міністерство внутрішніх справ повідомило в суботу, що сумська міліція почала кримінальне провадження за фактом знесення пам’ятника за статтею про хуліганство.