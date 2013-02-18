Незважаючи на санкції ООН, Україна може продати Судану кілька літаків

Судан цікавиться трьома регіональними літаками сімейства Ан-148/158, а також двома транспортними Ан-74, повідомив заступник генконструктора ДП "Антонов" Олександр Ківа.

Контракт планується підписати в березні під час офіційного візиту української делегації, пише Коммерсант-Україна.

Літаки потрібні для авіакомпанії Sudan Airways, яка переживає зараз не найкращі часи через торгові санкцій США. Її флот складають сім старих літаків Airbus, Boeing і Fokker, куплених більше 15 років тому. При цьому Airbus і Boeing відмовилися продавати авіакомпанії навіть запчастини, щоб не порушити ембарго.

У 2004 році ООН прийняла стосовно Судану резолюцію, яка передбачає ембарго на постачання зброї, заморожування активів і рахунків. США обмежили торговельні відносини з країною і внесли Судан до списку країн-спонсорів тероризму. Санкції можуть бути скасовані, якщо Судан визнає незалежність Південного Судану і буде мирно взаємодіяти з цією державою.

У ДП "Антонов" кажуть, що контракт не йде врозріз з ембарго. "Ми беремо до уваги обмеження, які є до цієї держави, і співпрацюємо з Суданом тільки в питаннях поставки цивільних літаків", - зазначив пан Ківа.

"Антонов" співпрацює з багатьма країнами, які з різних причин обмежені в придбанні техніки в Європі або США. Зокрема, зараз компанія збирається поставити Північній Кореї по одному Ан-148 і Ан-158 через "Ільюшин Фінанс Ко". Раніше ще одна машина відправлена ​​держперевізнику Air Koryo. Олександр Ківа підкреслює, що і щодо Кореї поставка цивільних літаків не заборонена.