Луценка привезли до суду

Про це повідомила Державна пенітенціарна служба України.

"Сьогодні, 18 лютого, Ю.Луценка доставлено до Апеляційного суду Чернігівської області для участі у судовому засіданні з розгляду скарги захисників засудженого на відмову у звільненні останнього від подальшого відбування кримінального покарання за станом здоров’я", - йдеться в заяві тюремників.

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Як відомо, 27 грудня минулого року суддя Менського районного суду Чернігівської області виніс рішення про відмову у звільненні Ю.Луценка у порядку ст.84 КК України та ст.537 і 539 КПК України (за станом здоров’я).