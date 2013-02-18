Головний інженер «козирного» підприємства вимагала відкат у чверть мільйона

У Харківській області викритоу хабарництві головного інженера підприємства, включеного до переліку об’єктів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, з’ясувалося, що за поставку обладнання для підприємства жінка вимагала «відкат» від директора ТОВ у розмірі 250 тис. грн, що становить 10% від суми перерахованих бюджетних коштів.

Жінку було затримано під час одержання другої частини хабара у розмірі 150 тис. грн. Першу частину - 75 тис. грн - вона отримала раніше.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.