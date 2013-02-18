П’ятьох захисників Гостинного двору затримала міліція

Про це заявив народний депутат Олександр Бригинець, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами О.Бригинця, сьогодні вранці у Гостинному дворі відбувся штурм, під час якого міліція затримала п’ятьох активістів, що стояли на захисті Гостинного двору.

«Сьогодні під час захоплення Гостинного двору міліція замість того, щоб затримувати тих, хто напав на захисників історичної будівлі, затримала п’ятьох активістів», - наголосив депутат.

За його даними, активістів досі тримають під вартою, хоча міліція вже взяла в них свідчення та перевірила і оформила необхідні документи. Наразі вони перебувають у Подільському райуправлінні міліції Києва, додав О.Бригинець.

Він також зазначив, що під час нападу забудовники «знову вдалися до «насилля» над моєю машиною. Вона їм заважала заблокувати вхід».

«Вони вкотре порушили Закон «Про статус народного депутата», відповідно до якого мій автомобіль, як власність недоторканного депутата, теж є недоторканним», - заявив О.Бригинець.

13 лютого прокуратура Києва надіслала запит до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю щодо інформування про дотримання вимог містобудівного законодавства при проведенні реконструкції Гостинного двору.

Контролери повинні надати в прокуратуру інформацію про відповідність будівельної документації державним будівельним нормам, зазначається в повідомленні.

Вночі 9 лютого у Києві вночі декілька годин горів Гостинний двір.

За попередніми висновками експертів, причиною пожежі в Гостинному дворі стало коротке замикання електропроводки.

Громадські активісти припустили, що причиною пожежі у Гостинному дворі могли бути численні роботи з реконструкції будівлі, що проводились протягом попередніх років.

Довідка УНІАН. Гостинний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році.

26 квітня 2012 р. Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4, у Подільському районі для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр.

20 вересня 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити у Гостинному дворі торговельний центр і частково його перебудувати київські активісти проводять акцію протесту.