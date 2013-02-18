У Тимошенко визначилися з кандидатом на вибори мера Києва

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп від "Батьківщини" Леонід Ємець, інформує Українська правда.

"Щойно на фракцї прийняли рішення беззастережно підтримати Віталія Кличка на мера Києва. Ніяких додаткових умов, ні щодо президентської кампанії, ні інших. Київ потрібно звільнити", – написав він.

Як відомо, раніше Петро Порошенко висловив готовність балотуватися на посаду мера Києва, якщо він стане єдиним опозиційним кандидатом.

Депутат від УДАРу Валерій Карпунцов заявив, що політсила не ухвалювала рішення щодо підтримки Порошенка або іншого "стороннього кандидата" на майбутніх виборах мера Києва.