«Батьківщина» збирається на термінове засідання у сесійній залі
17:10, 18 лютого 2013Політика
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У сесійній залі Верховної Ради на термінове засідання збирається фракція «Батьківщина».
"Батьківщина" готується до наступу регіоналів
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», термінове зібрання пов'язане із планами Партії регіонів захопити парламентську трибуну силовими методами.
На 17.30 планується брифінг голови фракції "Батьківщина" Арсенія Яценюка (прес-пойнт).
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