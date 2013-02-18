«Батьківщина» збирається на термінове засідання у сесійній залі

У сесійній залі Верховної Ради на термінове засідання збирається фракція «Батьківщина».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», термінове зібрання пов'язане із планами Партії регіонів захопити парламентську трибуну силовими методами. На 17.30 планується брифінг голови фракції "Батьківщина" Арсенія Яценюка (прес-пойнт).

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