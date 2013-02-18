«Батьківщина» та «Свобода» заночують у Раді

Народні депутати з фракцій «Батьківщина» та «Свобода» вирішили залишитись в сесійній залі Верховної Ради на ніч.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України з фракції «Батьківщина» Володимир Ар’єв.

«Рішення «Батьківщини» і «Свободи» - ночувати в залі», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники опозиційних фракцій висловлювали побоювання щодо можливості силового варіанту розблокування трибуни парламенту з боку Партії регіонів. Досі в парламенті залишалися лише представники фракції "УДАР".