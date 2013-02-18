«Батьківщина» та «Свобода» заночують у Раді

19:38, 18 лютого 2013
Політика
926 0

Депутати з фракцій «Батьківщина» та «Свобода» вирішили залишитись в сесійній залі ВР на ніч.

Опозиція побоюється силового варіанту

Народні депутати з фракцій «Батьківщина» та «Свобода» вирішили залишитись в сесійній залі Верховної Ради на ніч.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України з фракції «Батьківщина» Володимир Ар’єв.

«Рішення «Батьківщини» і «Свободи» - ночувати в залі», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники опозиційних фракцій висловлювали побоювання щодо можливості силового варіанту розблокування трибуни парламенту з боку Партії регіонів. Досі в парламенті залишалися лише представники фракції "УДАР".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter