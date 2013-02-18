«Батьківщина» та «Свобода» заночують у Раді
19:38, 18 лютого 2013Політика
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Депутати з фракцій «Батьківщина» та «Свобода» вирішили залишитись в сесійній залі ВР на ніч.
Опозиція побоюється силового варіанту
Народні депутати з фракцій «Батьківщина» та «Свобода» вирішили залишитись в сесійній залі Верховної Ради на ніч.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України з фракції «Батьківщина» Володимир Ар’єв.
«Рішення «Батьківщини» і «Свободи» - ночувати в залі», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники опозиційних фракцій висловлювали побоювання щодо можливості силового варіанту розблокування трибуни парламенту з боку Партії регіонів. Досі в парламенті залишалися лише представники фракції "УДАР".
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