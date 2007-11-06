До демаршу Богатирьової і Мартинюка приєдналася людина Литвина
16:07, 06 листопада 2007Політика
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Оголосили перерву
|Ігор Шаров
Як передає кореспондент УНІАН, це пов’язано з тим, що на даний момент немає кворуму для проведення засідання.
Зокрема, засідання Підготовчої групи залишила представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА. Також засідання залишили представники КПУ в цій Підготовчій групі Адам МАРТИНЮК та Валентин МАТВЄЄВ, а пізніше – пішов і представник Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.
Всього підготовча група складається з 30 представників політичних сил, що пройшли до ВР. На даний момент у зв’язку з тим, що ряд представників не беруть участі в роботі, кількість членів групи становить менше 15 осіб.
Перерву оголошено на 15 хвилин.
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