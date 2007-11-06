Тимошенко побачила, хто працює, а хто - саботує

Наступне засідання Підготовчої групи з проведення першої сесії Верховної Ради України 6-го скликання відбудеться у середу, 7 листопада, о 15.00.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, вона зазначила, що в сьогоднішньому засіданні Підготовчої групи було оголошено перерву, по закінченні якої представники Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина відмовилися повернутися до зали.

До початку перерви, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, було прийнято рішення щодо затвердження положення про роботу підготовчої групи. Вона наголосила, що це рішення було прийняте за участю голови ВР 5-го скликання Олександра МОРОЗА та кворуму депутатів, що входять до складу підготовчої групи. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що від самого початку засідання підготовчої групи Партія регіонів не брала в ньому участі. «Таким чином, ми сьогодні можемо побачити, хто з партій конструктивно працює, а хто, всупереч всім заявам про необхідність створення стабільності в країні, саботує цю роботу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також наголосила, що відмова Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина брати участь у засіданні підготовчої групи дестабілізує політичну ситуацію в Україні та зокрема роботу ВР нового скликання.

«І тому ми закликаємо Партію регіонів, КПУ та Блок Литвина, щоб вони з’явилися завтра на 15.00 на продовження засідання підготовчої групи», - сказала вона.

Коментуючи заяву представників Партії регіонів, що вони не братимуть участі у засіданні підготовчої групи, доки ЦВК не зареєструє народних депутатів, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що реєстрація депутатів та проведення засідань підготовчою групи між собою не пов’язані. Вона наголосила, що до підготовчої групи входять представники політичних сил, які були обрані народними депутатами. Лідер БЮТ також нагадала, що згідно з чинним законодавством засідання підготовчої групи має бути проведене у 10-денний термін з моменту опублікування офіційних результатів виборів. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Партія регіонів, відмовляючись від участі у засіданні, практично порушує законодавство.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає, що причина відмови Партії регіонів від участі у засіданні очевидна – «вони хочуть якомога довше протриматися за свій уряд, продовжуючи в тіні приватизувати майно держави».

У свою чергу, голова політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО зазначив, що, незважаючи на такий саботаж, пленарні засідання ВР нового скликання розпочнуться у строки, передбачені Конституцією. Він запевнив, що дві політичні сили – БЮТ та НУ-НС – робитимуть все, аби ВР нового скликання в найкоротші терміни змогла забезпечити конструктивну роботу. «Власне, це і є продовженням нашого спільного зобов’язання, яке ми взяли перед виборцями», - сказав В.КИРИЛЕНКО.