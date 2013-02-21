Київська влада обіцяє боротися з обласною за розширення меж міста

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.Герега сказала сьогодні на брифінгу перед початком сесії Київради, до порядку денного якої включено питання “Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж Києва”.

Як зазначила Г.Герега, за рахунок включення до меж Києва земель Київської області територію міста пропонується збільшити на 2076 гектарів, в тому числі за рахунок 6,9 га земель Лісниківської сільради, 0,5 га – земель Чабанівської сільради, 1,6 га — земель Білогородської сільради; 2,7 га — земель Ірпінської сільради; 905 га — Вишгородської міськради; 17 га — Броварської; 56 га — Княжицької; 998 га — Гнідинської та 87 га — селища Коцюбинське Ірпінської міськради.

Разом з тим пропонується виключити з меж Києва і передати області 659 га.

Як пояснила Г.Герега, з відповідною пропозицією Київрада звернеться до Київської облради та Київської облдержадміністрації.

Також до Верховної Ради України буде направлене подання для розгляду та прийняття рішення про встановлення та зміну меж міста Києва.

За словами Г.Гереги, затвердити межі столиці міська влада намагається з 1994 року, але стикається з несприйняттям з боку обласної ради.

“Ми чудово розуміємо, що цей проект рішення — це лише перший крок. Попереду ще складний етап погодження меж з областю. Розуміємо і те, що зустрінемо жорстке протистояння з боку наших сусідів. Але я вас запевняю - ми будемо боротись за територію міста до кінця. Врешті, якщо ми не знайдемо порозуміння в обласній раді, то будемо звертатися до Верховної Ради і там відстоювати інтереси нашої столиці і всіх киян”, - наголосила Г.Герега.