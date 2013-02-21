Київрада сьогодні візьметься за зміну меж міста

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідний проект рішення Київради був розроблений у Департаменті земельних ресурсів КМДА.

Так, з метою створення сприятливих умов територіального розвитку Києва, забезпечення ефективного використання потенціалу його території зі збереженням природних ландшафтів та історико-культурної цінності представленим проектом рішення передбачається збільшити територію Києва за рахунок включення в межі міста 2075,7 га земель Київської області. Також пропонується виключити з меж міста Києва та передати до складу територій Київської області 659,3 га земель.

Погодити зовнішню межу та територію Києва пропонується загальною площею 84974,4 га.

У разі прийняття вищезазначеного рішення, проект землеустрою щодо встановлення та зміни межі столиці буде направлено на погодження Київській обласній раді та Київській обласній державній адміністрації, зазначається в повідомленні.

Відповідно до документа, Київській міській державній адміністрації буде доручено вжити необхідних заходів щодо подання до Верховної Ради України клопотання щодо встановлення зовнішньої межі Києва і затвердження території міста Київ загальною площею 84974,4 га.

Крім того, на сесії Київради 21 лютого депутатам запропонують розглянути й інші питання містобудування та землекористування. Зокрема, до порядку денного включено 27 проектів рішень про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

На 26 земельних ділянках, щодо яких передбачається надати дозвіл, розташовані будівлі та споруди юридичних осіб, які належать їм на правах власності та зареєстровані в органах реєстрації згідно з законом, або це частини існуючих домоволодінь громадян, які використовуються протягом десятиліть на підставі розпорядчих документів, виданих за часів Радянського союзу.

На одній земельній ділянці, вільній від забудови, передбачено будівництво комунальним підприємством «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» дипломатичних представництв, що, у свою чергу, дасть можливість частково задовольнити неодноразові запити дипломатичних місій іноземних держав, у тому числі для виконання міжнародних угод, зазначили в КМДА.

На розгляд депутатам також запропонують 12 проектів рішень щодо земельних ділянок, які фактично на сьогодні використовуються юридичними особами для експлуатації та обслуговування існуючих будівель і споруд, за які юридичними особами сплачується земельний податок. При цьому в КМДА зазначили, що укладання цих договорів оренди дозволить збільшити надходження до бюджету в декілька разів, оскільки мінімальна орендна плата втричі більша від земельного податку.

Передбачається також розглянути й питання про поновлення 11 договорів оренди. Проекти рішень підготовлені щодо договорів оренди земельних ділянок, орендарі яких добросовісно виконують зобов’язання та умови надання земельних ділянок, продовжують своєчасно вносити орендну плату, підкреслили в КМДА, додавши, що одним із критеріїв підготовки цих проектів рішень є відсутність скарг з боку членів територіальної громади та громадських організації щодо освоєння та використання цих ділянок.

Включено до порядку денного 7 проектів рішень про надання земельних ділянок громадянам. Передбачається передати у власність земельні ділянки виключно ті, які використовуються громадянами та їхніми родичами для обслуговування існуючих домоволодінь або які знаходяться в їхньому користуванні, поінформували в КМДА.

Також профільним Департаментом підготовлено 8 проектів рішень про внесення змін у попередні рішення Київради або договори оренди. Це зумовлено в основному технічними помилками, уточненням умов надання земельних ділянок, у тому числі приведенням орендних ставок у відповідність до чинного законодавства (Податкового кодексу України), йдеться в повідомленні.

Крім того, буде винесено на розгляд депутатів Київради і один проект про визнання таким, що втратило чинність, рішення, прийнятого раніше. Мова йде про відведення ділянки, навколо освоєння якої виникла соціальна напруга та надходили численні скарги мешканців, пояснили в КМДА. Крім того, забудовником не було забезпечено вирішення майно-правових питань.

Запропонують депутатам також відмовити в поновленні деяких договорів оренди. Як пояснили у профільному департаменті, проекти рішень готуються в разі невиконання орендарем умов договору оренди або надходженням на адресу Київської міської ради та КМДА скарг членів територіальної громади із запереченням щодо освоєння земельної ділянки. Зазначеним проектом рішення передбачається відмовити в поновленні договорів оренди земельних ділянок, вільних від забудови, які не були освоєні орендарями в період дії договору оренди землі та надати Департаменту земельних ресурсів дозвіл на опрацювання цих земельних ділянок і розробку документації із землеустрою для продажу цих ділянок на земельних торгах. У разі підготовки та продажу цих ділянок на торгах орієнтовні надходження можуть скласти 47 млн грн., зазначається в повідомленні.

Також на продаж будуть запропоновані дві земельні ділянки - на вул. Горького, 125, та на вул. Володимирській, 95/42, у Голосіївському районі. Орієнтовні надходження від продажу першої ділянки можуть скласти 4,4 млн грн, другої - 3,02 млн грн.

У порядку денному засідання сесії також запропоновані до розгляду і рішення про приватизацію земельних ділянок громадян, у межах раніше наданих їм земельних ділянок, для експлуатації та обслуговування існуючих житлових будинків, зазначили в КМДА.