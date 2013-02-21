Заступник Міністра оборони України візьме участь у роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів

Заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський візьме участь у роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України

22 лютого 2013 року у Клубі Кабінету Міністрів України (вул. Інститутська, 7) заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський візьме участь у прямій телефонній лінії Кабінету Міністрів України.

Перед початком заходу о 13.40 відбудеться 20-хвилинний брифінг для представників засобів масової інформації.

Під час прямої урядової телефонної лінії усі бажаючі з 14.00 до 16.00 за телефоном (044) 254-05-65 зможуть поставити Володимиру Можаровському запитання, які стосуються життєдіяльності Збройних Сил України.

Представники ЗМІ, які бажають взяти участь у 20-хвилинному брифінгу та висвітлити пряму телефонну лінію Кабінету Міністрів України, за довідками звертатися за телефонами Департаменту преси та інформації Міністерства оборони України: (044) 253-03-19 та 253-20-73.