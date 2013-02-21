Ставицький каже, що ЄС перейде від слів до діла щодо ціни на газ для України
16:15, 21 лютого 2013Політика
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Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявляє, що Європейський Союз підтримає Україну в питаннях зміни ціни на газ.
Ставицький каже, що механізми будуть закріплені під час саміту 25 лютого
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це міністр заявив сьогодні українським журналістам після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером Еттінгером.
“Європейська сторона підтримає Україну в намаганнях зміни ціни на газ. До цього були декларації зараз будуть певні механізми”, - сказав міністр.
Він не надав інших деталей, зазначивши лише, що ці механізми будуть закріплені під час саміту Україна-ЄС 25 лютого.
Під час саміту Україна та ЄС планують підписати сьому доповідь про реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння в енергетичному співробітництві.
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