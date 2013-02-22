Пшонці радять поставити Кузьміна на місце

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка повинен дати оцінку заявам свого першого заступника Рената Кузьміна про наявність достатніх доказів про причетність Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, вважає адвокат Валентина Теличенко. Про таке вона заявила в ефірі «5 каналу»

«Я думаю, саме час Генеральному прокурору дати оцінку діям свого заступника, і це буде, справді, самий час. Тому що нереалізованість певних доказів причетності до злочину впродовж двох років. Розумію, що для Генпрокурора це не є новина – ті матеріали там лежать давно і не рухаються нікуди. Але наступні заяви заступника Генпрокурора, доки Генеральний прокурор не підпишеться під цими заявами, ми ще як мінімум повинні змушувати себе сподіватись, що Генеральний прокурор керує своїм заступником, а не навпаки», – заявила Теличенко.