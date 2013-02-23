В Охтирці «Свобода» пересварилася з комуністами через нового Леніна

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі ВО ”Свобода”.

”Сьогодні під час акції протесту проти відновлення поваленого пам’ятника Леніну міліціянти та «беркутівці», вдалися до грубих і незаконних дій. Так, «правоохоронці» били та штовхали активістів, зокрема народних депутатів від ВО «Свобода» Андрія Мохника, Ігоря Мірошниченка та Ігоря Швайку”, - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, протестувальники вимагають не допустити протизаконного встановлення пам’ятника Леніну на території, що належить місцевому храму УПЦ Київського патріархату. Учасники акції скандують гасла: «Серп і молот – смерть і голод!», «Комуняку – на гіляку».

У свою чергу прихильники КПУ з погрозами й залякуваннями намагалися відтіснити націоналістів від постаменту.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого в місті Охтирка Сумської області місцеві свободівці разом із народним депутатом України І.Мірошниченком демонтували пам`ятник Леніну.