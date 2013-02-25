Експерт: Рада розпочне конституційну реформу саме в цій сесії

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції він сказав: «Перші конституційні зміни будуть внесені саме в цій сесії».

На думку В.Кулика, питання зміни норми щодо мінімальної кількості голосів народних депутатів для ухвалення законів буде розглядатися у контексті загальної роботи над конституційною реформою.

В.Кулик припустив, що норму щодо ухвалення рішень більшістю від присутніх у сесійній залі ВР депутатів буде передбачено у новій редакції Конституції або ж у законі про зміни або доповнення до Конституції.

За словами експерта, нинішній парламент діятиме у стилі екшн, проте соціологічні дослідження вказують на те, що більшість виборців не розчарувалися у своїх обранцях. «Щоб зберігати ці відсотки, партії, уже знаходячись в образі, вимушені відповідати цьому. Цей екшн – це певна відповідність очікуванням, які були закладені під час виборів», - сказав В.Кулик.