Експерт: Розблокування ВР – програш сили Кличка

15:51, 25 лютого 2013
Політика
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Нерозуміння всіх варіантів розвитку подій навколо блокування трибуни Верховної Ради, і внаслідок чого – вимушений компроміс з Партією Регіонів, став для лідера фракції УДАР Віталія Кличка політичним фіаско.

Корнілов вважає, що УДАР зазнав фіаско

Про це заявив директор Інституту країн СНД, політолог Володимир Корнілов, повідомляє РБК-Україна.

«Кличко і його команда явно не прорахували всіх варіантів розвитку подій, не розуміли на початок акції, як з неї виходити, адже починати набагато простіше, ніж закінчувати. У ході розвитку акції до них нарешті дійшло, що, дотягнувши до 30 днів паралізованої Верховної Ради, вони нічого не набувають, а дають козирі не кому б то не було, а самому Януковичу», – вважає Корнілов.

Янукович у такій ситуації, на його думку, отримав би можливість маневру в політичних торгах, адже в будь-який час мав право розпустити парламент. Корнілов додає, що не обов'язково глава держави скористався б цією можливістю, але позиції його значно зміцнилися.

«Тому лідеру УДАРу довелося йти на компроміс з регіоналами, при цьому погоджуючись з їх варіантом вирішення питання персонального голосування. Це політичне фіаско», – відзначає експерт.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого була розпочата друга сесія ВР 7-го скликання, яка мала відкритися ще 5 лютого. Роботу парламенту більше двох тижнів блокували депутати від опозиції, вимагаючи введення персонального голосування. У п'ятницю ВР прийняла зміни до закону про Регламент роботи парламенту, що стосуються особистого голосування депутатів. Також ВР ухвалила заяву на підтримку євроінтеграційних прагнень України.

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