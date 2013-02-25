Янукович: Моя розмова з керівництвом ЄС дає мені підстави для оптимізму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з Президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу прес-конференції у Брюсселі.

"Моя розмова з керівництвом Європейського Союзу дає мені підстави для оптимізму", - наголосив В.Янукович.

Він висловив вдячність Г.Ромпею та Ж.Баррозу за відверту і конструктивну дискусію та побажання на його адресу. "Сьогоднішній день є знаковий для наших відносин", - сказав він. За його словами, основною темою саміту було питання про порядок денний на поточний рік, а саме - про підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на Вільнюському саміті у листопаді цього року.

"Ми підтвердили спільну налаштованість докласти всіх зусиль для підписання цієї угоди під час саміту Східного партнерства, що відбудеться у Вільнюсі в листопаді цього року", - наголосив він.

В.Янукович підтвердив, що Україна налаштована на реформування виборчого законодавства, на реформу судової системи та в інших сферах, щодо яких, наголошували в ЄС.

Як повідомила журналістам прес-секретар Президента України Дарія Чепак, зустріч В.Януковича з Президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу тривала більш як 2 години.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом на Вільнюському саміті “Східного партнерства” у листопаді поточного року за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також за умови подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.