Томенко каже, що до 2015 року Україні суспільне мовлення не світить

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат України заявив сьогодні на засіданні колегії Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Зокрема, виступаючи на засіданні колегії, голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олександр Курдінович нагадав, що уряд вніс до парламенту законопроект про суспільне мовлення. О.Курдінович зазначив, що, на думку багатьох експертів, цей документ є найкращим з усіх, що пропонувались у цій сфері.

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Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації М.Томенко водночас заявив, що, на його думку, до 2015 року Верховна Рада зможе прийняти профільний у цій сфері законопроект лише в першому читанні. При цьому М.Томенко додав, що особисто для нього немає значення, чи буде це урядовий, чи депутатський законопроект. М.Томенко заявив, що як через політичні, так і через економічні причини, до 2015 року більшого парламент зробити не зможе.

Він пояснив, що у нинішній ситуації громадяни не в змозі платити фактично ще один податок на утримання суспільного телеканалу. Через це М.Томенко закликав керівників як центральних, так і регіональних телерадіокомпаній, як перший крок до суспільного мовлення створити своєрідні громадські ради. На його думку, до цих структур могли б увійти фахівці, які б допомогли побудувати і програмну, і редакційну політику державних ТРК.