Колега вбитого мера Сімеїза: Це схоже на показову страту

Про це він розповів газеті "Сегодня".

"У голові не вкладається, не було ніяких передумов для того, щоб Кирила вбили, та ще й так. Більше це схоже на операцію спецслужб або на показову страту, дуже вже все професійно виконано було".

За словами Єфанова, однопартійці готові допомагати родині Костенка, яка залишилася без годувальника: "Звичайно, ми не залишимося осторонь, тим більше зараз пройде шок у всіх близьких, і настане найскладніший час для його родини".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні невідомі розстріляли мера кримського селища Сімеїз Кирила Костенка.