Колега вбитого мера Сімеїза: Це схоже на показову страту
13:54, 26 лютого 2013Політика
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Голова фракції ПР у Сімеїзькій селищній раді Сергій Єфанов не виключає, що його колега міг бути замішаний в якихось бізнес-справах.
У колег і близьких вбитого мера був шок / Фото: Facebook
Про це він розповів газеті "Сегодня".
"У голові не вкладається, не було ніяких передумов для того, щоб Кирила вбили, та ще й так. Більше це схоже на операцію спецслужб або на показову страту, дуже вже все професійно виконано було".
За словами Єфанова, однопартійці готові допомагати родині Костенка, яка залишилася без годувальника: "Звичайно, ми не залишимося осторонь, тим більше зараз пройде шок у всіх близьких, і настане найскладніший час для його родини".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні невідомі розстріляли мера кримського селища Сімеїз Кирила Костенка.
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