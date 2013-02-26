Колега вбитого мера Сімеїза: Це схоже на показову страту

13:54, 26 лютого 2013
Політика
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Голова фракції ПР у Сімеїзькій селищній раді Сергій Єфанов не виключає, що його колега міг бути замішаний в якихось бізнес-справах.

У колег і близьких вбитого мера був шок / Фото: Facebook

Про це він розповів газеті "Сегодня".

"У голові не вкладається, не було ніяких передумов для того, щоб Кирила вбили, та ще й так. Більше це схоже на операцію спецслужб або на показову страту, дуже вже все професійно виконано було".

За словами Єфанова, однопартійці готові допомагати родині Костенка, яка залишилася без годувальника: "Звичайно, ми не залишимося осторонь, тим більше зараз пройде шок у всіх близьких, і настане найскладніший час для його родини".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні невідомі розстріляли мера кримського селища Сімеїз Кирила Костенка.

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