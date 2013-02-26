Завтра до Азарова на кабмін прийдуть небажані гості

14:56, 26 лютого 2013
Політика
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Опозиція завтра візьме участь у розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

Арсеній Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказав лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
«Ми проголошуємо те, що фракція і я як, керівник фракції, завтра йдемо на розширене засідання Кабінету міністрів зі своїм баченням розвитку країни» - сказав А. Яценюк.

Він повідомив, що опозиція вимагатиме, аби уряд «не просто почув, але й робив те, що опозиція вважає за необхідне». «Опозиція сьогодні представляє половину країни» - підкреслив А.Яценюк і додав, що це стосується як економіки, так і соціальних аспектів.

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А.Яценюк також повідомив, що завтра представники «Батьківщини» озвучать пропозицію про створення міжфракційної комісії Україна-ЄС на засіданні уряду.

“І саме з цим ми завтра будемо не просто присутні на засіданні уряду, але будемо вимагати від уряду конкретних дій щодо наближення України до Європейського Союзу та прискорення європейської інтеграції України”, - повідомив А.Яценюк.

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