Кличко відмовляється йти до Азарова

Представники фракції партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» не збираються брати участь у завтрашньому розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«УДАР» не хоче брати участь у цьому» - відзначили у прес-службі.

На сайті партії відзначається, що вона не братиме участі у засіданні, тому що не погоджується із політикою уряду.

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«Уряд Миколи Азарова проігнорував неодноразові вимоги “УДАРу” та інших опозиційних сил прийти у парламент та відзвітувати про зроблене, а точніше про незроблене. І тепер, на завтрашньому засіданні кабміну урядовці збираються презентувати програму своєї подальшої діяльності», - говориться у повідомленні.

Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, яку уряд вирішив презентувати завтра, є переважно переліком декларацій, а не планом конкретних дій, вважають у партії.

«Більше того, сам факт її розробки у такому вигляді свідчить, що уряд М.Азарова практично визнає, що обіцяні реформи були провалені і зараз потрібно починати мало не з нуля», - вважають в партії.

Крім того, «УДАР» вимагає від прем’єр-міністра прийти у парламент і прозвітувати про три роки роботи. Водночас, у партії відзначають, що уряд після відкритого громадського обговорення мав би виробити реальну програму розвитку економіки в інтересах громадян, але він у такому форматі працювати «не вміє і не хоче», тому заслуговує відставки «через провальні результати роботи».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 лютого, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк повідомив, що завтра опозиція має намір взяти участь у розширеному засіданні Кабінету міністрів України. «Ми проголошуємо те, що фракція і я як, керівник фракції, завтра йдемо на розширене засідання Кабінету міністрів зі своїм баченням розвитку країни» - сказав А. Яценюк.

Він повідомив, що опозиція вимагатиме, аби уряд «не просто почув, але й робив те, що опозиція вважає за необхідне». «Опозиція сьогодні представляє половину країни» - підкреслив А.Яценюк і додав, що це стосується як економіки, так і соціальних аспектів.