Тимошенко сумнівається, що з її палати забрали всі камери

Про це йдеться в повідомленні сайту Ю.Тимошенко, переданному УНІАН.

"Прибрали камери відеоспостереження, які можна було побачити неозброєним оком, однак їх замінили на приховані відеокамери", - вважає захисник екс-прем’єра Олександр Плахотнюк.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня 2013 року Ю.Тимошенко розпочала акцію громадянської непокори та відмовилася повертатися до своєї лікарняної палати, доки не буде виконано ряд її вимог, зокрема, й до того часу, поки камери відеоспостереження, встановлені в її палаті, не будуть зняті.

Із 8 січня по 22 лютого Ю.Тимошенко перебувала в приміщенні душової кімнати.

22 лютого під час проекту «Діалог з країною» Президент України Віктор Янукович сказав, що виступає за демонтаж відеокамер у лікарні, де перебуває засуджена Ю.Тимошенко.

Того ж дня камери відеоспостереження з палати екс-прем’єра в лікарні були демонтовані, й вона повернулася до своєї палати.