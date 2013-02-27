Азаров бідкається, що з 90-ого в Україні - суцільні провали

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Микола Азаров під час розширеного засідання Кабінету міністрів України.

“Треба також визнати факт, що в нас не було жодного періоду скільки-небудь тривалого стабільного розвитку та політичної стабільності. Погляньте на всі роки розвитку держави з 1991 року з їх глибокими падіннями, а за кожним провалом - значні соціальні втрати наших людей. Починаючи з 90-го року, ми втратили значну частину свого потенціалу, коли інші держави в цей час нарощували свою конкурентну спроможність і економічний потенціал”, - сказав Азаров.

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Він наголосив, що довгі роки в Україні нічого не робилось для розвитку технологічного та інноваційного потенціалу. Також, за словами М.Азарова, за ці роки в 5 разів скоротилась питома вага високотехнологічних сфер виробництва в загальному обсязі економіки. Як стверджує глава уряду, держава витрачала багато грошей на утримання господарств, які не актуальні з огляду конкурентоспроможності.