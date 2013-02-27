Біатлоністка Олена Підгрушна виходить заміж за нардепа

Екс-голова Тернопільської облради, голова обласного відділення Федерації біатлону народний депутат Олексій Кайда одружиться із володаркою золотої медалі Чемпіонату світу з біатлону Оленою Підгрушною 26 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив сам О. Кайда.

Весілля, за його словами, відбудеться в Тернополі.

О. Кайда зізнався, що закохався в О. Підгрушну 2 роки тому з першого погляду.

«Я саме повертався із США, і мені зателефонував директор обласної школи вищої спортивної майстерності Олег Любінський. Каже, Підгрушна з дівчатами завоювали срібло, треба нагородити. Я відповідаю, що втомлений, але він настояв. Олена саме теж поверталася зі змагань, з Ханти-Мансійська. Вийшло, вона замучена з дороги, я замучений. І от вона зайшла… отак воно і бабахнуло зразу. Це було кохання з першого погляду», – пригадав О. Кайда.

До сьогодні пара не коментувала чутки про їх одруження. Тривалу мовчанку О. Кайда пояснив бажанням вберегти свою кохану від пристальної уваги журналістів напередодні важливих для неї виступів на змаганнях у Норвегії, в Сочі та Ханти-Мансійську.

О. Кайда одружуватиметься вдруге. Із першою дружиною Оксаною Багнюк-Кайдою вони пробули в шлюбі 18 років, у них є син Богодар, якому цього року виповниться 16 років.