Власенко каже, що Тимошенко далі пересувається з ходунками

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові сказав журналістам захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

“Нічим не краще (стан здоров’я - УНІАН), ніж було до цього. Візуально нічого не змінилося. Так само Юлія Володимирівна не може самостійно пересуватися. Вона пересувається за допомогою ходунків”, - підкреслив С.Власенко.

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Він вчергове наголосив, що Ю.Тимошенко не зверталася до Міністерства охорони здоров’я України з проханням утворити комісію для її лікування. С.Власенко підкреслив, що за реабілітацію Ю.Тимошенко відповідають лікарі німецької клініки “Шаріте”. За його словами, тільки вони мають право ухвалювати рішення про виписку екс-прем’єра з ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Ю.Тимошенко не потребує подальшого лікування в стаціонарі.

«Комісія МОЗ дійшла висновку про те, що пацієнтка Ю.Тимошенко не потребує подальшого лікування та реабілітаційних заходів в стаціонарі”, - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко у жовтні 2011 року засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській колонії Харкова. Разом з тим у травні 2012 екс-прем’єра було госпіталізовано до ЦКЛ «Укрзалізниці» через проблеми зі спиною.