Пшонка пояснив, чому «здорову» Тимошенко не перевозять з лікарні в колонію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

«Ставлять питання: а чому сьогодні Тимошенко не перевозять до установи, якщо вона здорова? Але знову гуманне ставлення до Тимошенко. Для того, щоб знову не підірвати ситуацію, де вона підіграватиме на тому, що її відвезли до установи, а вона, бачте, має бути в лікарні», - сказав генпрокурор.

При цьому В.Пшонка додав: «Ну, припинили лікування? Припинили. Проводить вона там масажі - хай робить масажі. Проводить там фізкультуру - хай проводять із нею фізкультуру. Але строк відбування покарання в неї є - 7 років позбавлення волі, і вона його відбуватиме, оскільки це норми закону й перед законом рівні всі».