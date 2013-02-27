Путін і Янукович можуть зустрітися в березні - посол РФ

20:48, 27 лютого 2013
Політика
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Зурабов припускає, що Янукович і Путін можуть зустрітися навесні.

Путін, Янукович

Зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна і Віктора Януковича може відбутися в березні, повідомив журналістам посол РФ у Києві Михайло Зурабов.

"Я очікую, що найближчим часом ми отримаємо точну інформацію про зустріч на вищому політичному рівні. Думаю, що це відбудеться в березні", - сказав Зурабов.

РІА Новости

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