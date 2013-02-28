З Росії Януковичу радять бути твердішим з Євросоюзом

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

О.Пушков також не виключає що Брюссель відмовиться від такої вимоги у разі твердої позиції офіційного Києва з цього питання.

«Як мені здається, Євросоюз тут грає з вогнем, ставлячи суверенній державі такі умови: якщо - то ми підпишемо. Мені здається, що це не дуже вдала тактика. Я не дуже уявляю собі, як керівництво України може піддатися на таку постановку питання», - сказав О.Пушков.

На його думку, якщо керівництво України піде на такі умови, то це означатиме, що суд над Ю.Луценком і Ю.Тимошенко не має ніякого значення і через політичну волю Брюсселя їх статус буде змінено.

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«Я не думаю, що таке рішення буде ухвалено. Якщо його буде прийнято, то це буде сильний удар по керівництву України, яке досі відстоювало, що суд ухвалив ці рішення, маючи серйозні підстави», - додав він.

О.Пушков упевнений, що лінія на пов'язування питання політв'язнів з підписанням Угоди про асоціацію є дуже небезпечною, і влада України мусить це вирішувати самостійно.

При цьому він заявив, що не вважає Ю.Тимошенко і Ю.Луценка політичними в’язнями.

«Я вважаю, що пов'язувати міжнародні угоди з вимогами, що стосуються внутрішньої політики, - це неправильно. Це застовується тільки щодо держав, які розглядаються як потенційно залежні. Питання так не ставиться між великими державами», - сказав О.Пушков.

Він підкреслив, що в ЄС помилково думають, що «знають правду й істину», але вони не можуть вирішити свої внутрішні проблеми.

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О.Пушков не виключає, що Євросоюз сам може переглянути свою позицію щодо Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, якщо відчує, що Україна не піде на виконання цих умов.

«Не здивуюся, якщо ЄС почне переглядати цю жорстку ув'язку. А почне переглядати, тому що в ЄС вважають несумісною Угоду про асоціацію з Україною з участю України в Митному союзі. Політичне завдання, яке вони перед собою ставлять, – це не допустити зближення України з Митним союзом. І заради цього, я не дивуюся, якщо вони переглянуть свою нібито принципову позицію щодо так званих політичних в’язнів, якщо уряд України виявить стійкість у своєму нинішньому підході», - сказав О.Пушков.