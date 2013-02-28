З 1 по 8 березня Всеукраїнський конкурс «Найкраще Вітання коханій» на порталі www.temp21.ua

Національний інформаційний портал ТЕМП-21 оголошує Всеукраїнський конкурс на краще Вітання коханій, приурочений до Міжнародного жіночого дня 8 березня.



Портал www.temp21.ua це вся інформація про послуги, нерухомість, роботу, юридичну допомогу, інтернет-крамниці, автомобілі, знайомства, здоров'я, корисні поради та думки.

Простота, інформативність, приємне сприйняття дизайну порталу, можливість всім користувачам безкоштовно розмістити практично будь-яку інформацію - ось те нове, що пропонується ринку України і всім користувачам інтернету.

Сайт "ЛЮБОВЬ" , який розпочав свою роботу в день всіх закоханих, 14 лютого поточного року проводить конкурс на честь найпрекраснішої і ніжної половини людства.

Конкурс проводиться у рубриці "Вітання коханій" з 1 по 7 березня та

приурочений до Міжнародного жіночого дня 8 Березня.

На сайті «ЛЮБОВЬ» ви можете:

додати текст, фото каталог, відео каталог, аудіо каталог і навіть за допомогою супутника показати місце вашої першої зустрічі з коханою.

Пара-переможець буде нагороджена закордонної туристичною путівкою на узбережжя моря.

Нагородження відбудеться 8 березня 2013 року в місті Кіевe.

Вся інформація про участь у конкурсі на сайті "ЛЮБОВЬ"

Контакти: info@temp21.ua, тел. +380442290088