Табачник зберіг посаду в урізаному міністерстві

Президент України Віктор Янукович призначив Дмитра Табачника міністром освіти і науки України, звільнивши його з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту.

Тексти відповідних указів розміщені на сайті глави держави.

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Іншими своїми указами Президент звільнив Євгена Суліму з посади першого заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту, Бориса Жебровського та Олексія Дніпрова – з посади заступників міністра і призначив їх заступниками міністра освіти і науки.