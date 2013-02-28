Табачник зберіг посаду в урізаному міністерстві

19:52, 28 лютого 2013
Політика
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Янукович призначив Табачника міністром освіти і науки України.

Табачник тепер міністр лише освіти і науки

Президент України Віктор Янукович призначив Дмитра Табачника міністром освіти і науки України, звільнивши його з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту.

Тексти відповідних указів розміщені на сайті глави держави.

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Іншими своїми указами Президент звільнив Євгена Суліму з посади першого заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту, Бориса Жебровського та Олексія Дніпрова – з посади заступників міністра і призначив їх заступниками міністра освіти і науки.

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