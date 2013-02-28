Скільки платить Тимошенко німецьким лікарям, ніхто не перевіряв
23:47, 28 лютого 2013Політика
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Фініспекція не проводила жодних перевірок берлінської клініки “Шаріте”, пов'язаних з інформацію в Інтернеті про начебто великі платежі екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко за надані їй послуги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові сказав журналістам голова правління берлінської клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль.
“Це неправда, і все це було зумовлено тим, що в Інтернеті з’явилися, як вам відомо, сфальшовані рахунки, відповідно до яких клініка “Шаріте” отримує дуже великі надходження за послуги. В жодному разі не було проведено ніяких інспекцій, ніяких контролів саме в зв’язку з цими подіями, тому що з самого початку було зрозуміло, що все це сфальсифіковано”, - сказав він.
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