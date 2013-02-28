Скільки платить Тимошенко німецьким лікарям, ніхто не перевіряв

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові сказав журналістам голова правління берлінської клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль.

“Це неправда, і все це було зумовлено тим, що в Інтернеті з’явилися, як вам відомо, сфальшовані рахунки, відповідно до яких клініка “Шаріте” отримує дуже великі надходження за послуги. В жодному разі не було проведено ніяких інспекцій, ніяких контролів саме в зв’язку з цими подіями, тому що з самого початку було зрозуміло, що все це сфальсифіковано”, - сказав він.