Власенко чекає «подарунку» з Банкової
Захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко впевнений, що Вищий адміністративний суд позбавить його депутатського мандата у вівторок.
Про це нардеп від "Батьківщини" повідомив в ефірі 5 каналу, коментуючи можливість позбавлення його мандата 5 березня на судовому засіданні.
"Я перестав бути адвокатом в березні 2008 року, і весь цей час був народним депутатом України, який мав свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю", - пояснив він.
"Я переконаний, що рішення буде прийняте те, яка вказівка буде з Банкової. А з Банкової буде: позбавляти Власенка мандата. Хоча я, скориставшись своїм правом, написав заяву (про відмову від посвідчення адвоката), щоб взяти всі політичні інсценуації, не тому, що я суміщав, а щоб зняти будь-які спекуляції", - уточнив депутат.
Власенко вважає, що "рішення все одно буде, і це буде зроблено з таким цинізмом, щоб 6 травня уже мати можливість мене заарештувати, враховуючи, що 7 травня у мене день народження".
Як відомо, спікер Володимир Рибак подав до ВАСУ подання щодо позбавлення бютівця Сергія Власенка депутатського мандату.