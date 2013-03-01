Власенко чекає «подарунку» з Банкової

Про це нардеп від "Батьківщини" повідомив в ефірі 5 каналу, коментуючи можливість позбавлення його мандата 5 березня на судовому засіданні.

"Я перестав бути адвокатом в березні 2008 року, і весь цей час був народним депутатом України, який мав свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю", - пояснив він.

"Я переконаний, що рішення буде прийняте те, яка вказівка буде з Банкової. А з Банкової буде: позбавляти Власенка мандата. Хоча я, скориставшись своїм правом, написав заяву (про відмову від посвідчення адвоката), щоб взяти всі політичні інсценуації, не тому, що я суміщав, а щоб зняти будь-які спекуляції", - уточнив депутат.

Власенко вважає, що "рішення все одно буде, і це буде зроблено з таким цинізмом, щоб 6 травня уже мати можливість мене заарештувати, враховуючи, що 7 травня у мене день народження".

Як відомо, спікер Володимир Рибак подав до ВАСУ подання щодо позбавлення бютівця Сергія Власенка депутатського мандату.

Українська правда