Власенко чекає «подарунку» з Банкової

20:42, 01 березня 2013
Політика
1164 0

Захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко впевнений, що Вищий адміністративний суд позбавить його депутатського мандата у вівторок.

Сергій Власенко

Про це нардеп від "Батьківщини" повідомив в ефірі 5 каналу, коментуючи можливість позбавлення його мандата 5 березня на судовому засіданні.

"Я перестав бути адвокатом в березні 2008 року, і весь цей час був народним депутатом України, який мав свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю", - пояснив він.

"Я переконаний, що рішення буде прийняте те, яка вказівка буде з Банкової. А з Банкової буде: позбавляти Власенка мандата. Хоча я, скориставшись своїм правом, написав заяву (про відмову від посвідчення адвоката), щоб взяти всі політичні інсценуації, не тому, що я суміщав, а щоб зняти будь-які спекуляції", - уточнив депутат.

Власенко вважає, що "рішення все одно буде, і це буде зроблено з таким цинізмом, щоб 6 травня уже мати можливість мене заарештувати, враховуючи, що 7 травня у мене день народження".

Як відомо, спікер Володимир Рибак подав до ВАСУ подання щодо позбавлення бютівця Сергія Власенка депутатського мандату.

Українська правда

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter