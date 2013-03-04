ЄЦ заявляє про перемогу сина й дружини Балоги на довиборах у Закарпатті
«Єдиний Центр» заявляє про перемогу Андрія та Оксани Балог на довиборах до Закарпатської облради.
Висуванці партії «Єдиний Центр» Андрій Балога та Оксана Балога перемогли на довиборах до Закарпатської обласної ради, що відбулися у неділю, 3 березня.
Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів, який проводив «Єдиний Центр», - повідомили УНІАН у прес-службі партії .
Зазначається, що А.Балога вже подякував жителям Мукачевого, що взяли участь у виборах, та правоохоронцям, які забезпечили правопорядок у день голосування.
«Радий, що у день виборів обійшлося без значних порушень, які б могли вплинути на остаточний результат. Обіцяю, що з першого дня повноважень депутата облради візьмуся за виконання власної передвиборчої програми, з якою і йшов до людей», – сказав він.
У прес-службі партії «Єдиний Центр» нагадують, що кандидата від «Єдиного Центру» А.Балогу намагалися зняти рішенням суду з виборчих перегонів. Підстава – начебто його членство в іншій політичній силі – «Партії нового покоління України». Однак протоколи та наказ про зарахування його до цієї партії були підробленими, а викладена в них інформацію – недостовірна, зауважили у прес-службі.