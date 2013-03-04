ЄЦ заявляє про перемогу сина й дружини Балоги на довиборах у Закарпатті

Висуванці партії «Єдиний Центр» Андрій Балога та Оксана Балога перемогли на довиборах до Закарпатської обласної ради, що відбулися у неділю, 3 березня.

Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів, який проводив «Єдиний Центр», - повідомили УНІАН у прес-службі партії .

Зазначається, що А.Балога вже подякував жителям Мукачевого, що взяли участь у виборах, та правоохоронцям, які забезпечили правопорядок у день голосування.

«Радий, що у день виборів обійшлося без значних порушень, які б могли вплинути на остаточний результат. Обіцяю, що з першого дня повноважень депутата облради візьмуся за виконання власної передвиборчої програми, з якою і йшов до людей», – сказав він.

У прес-службі партії «Єдиний Центр» нагадують, що кандидата від «Єдиного Центру» А.Балогу намагалися зняти рішенням суду з виборчих перегонів. Підстава – начебто його членство в іншій політичній силі – «Партії нового покоління України». Однак протоколи та наказ про зарахування його до цієї партії були підробленими, а викладена в них інформацію – недостовірна, зауважили у прес-службі.